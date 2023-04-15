В Курской области простились с погибшим в Бахмуте бойцом ЧВК «Вагнер»

В селе Верхний Реутец Медвенского района Курской области простились с добровольцем Дмитрием Черновым. Об этом сообщили в облправительстве.

«Дмитрий Евгеньевич родился в 1992 году. После окончания профессионального училища работал в родном селе Верхний Реутец в агрофирме "Реут". В середине 2022 года он принял для себя решение добровольно пойти защищать интересы нашей страны»,— следует из сообщения.

Дмитрий Чернов погиб в бою за Артемовск (Бахмут) в декабре 2022 года. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что в штурме Артемовска принимали участие только бойцы его компании.

Кто из уроженцев Черноземья, по данным властей, погиб в ходе спецоперации на Украине — в специальном проекте.

Олег Мухин