Кафе и рестораны Петербурга начали устанавливать летние веранды

На петербургских улицах началась установка летних веранд кафе и ресторанов. Как пишет «Фонтанка» 15 апреля, работы проводятся на Малой Морской и около Дворцового моста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Как сообщили ранее в пресс-службе Смольного, администрация города дала разрешение на установку сезонной мебели с 16 апреля. Летние веранды смогут работать вплоть до 15 октября, что на месяц дольше, чем в прошлом году. Ранее в Петербурге разрешалось выставлять мебель с 1 мая по 30 сентября.

Напомним, что площадь веранды не должна превышать площадь самого заведения. Выносить ее разрешается с 8 утра, а убирать необходимо к полуночи.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте