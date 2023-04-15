В Новороссийске в связи с реконструкцией Троицкого водовода 18-19 апреля отключат воду

В Новороссийске в связи с проведением очередного этапа реконструкции Троицкого группового водопровода (ТГВ) 18-19 апреля отключат центральное водоснабжение. Об этом сообщает администрация города.
Фото: сайт администрации Новороссийска
Подача воды будет прекращена на время проведения работ с 6.00 мск 18 апреля до 16.00 мск 19 апреля.
Местный водоканал сможет обеспечивать водой население города Новороссийска, села Гайдук, а также посёлка Верхнебаканский по следующему графику:
- 18 апреля – с 18.00 до 20.00 часов;
- 19 апреля – с 19.00 до 20.00 часов.
С 00.00 мск 20 апреля вода начнет подаваться в штатном режиме.
При этом к жилым домам по Анапскому шоссе, 41 и Мысхакскому шоссе, 59 вода будет подвозиться, так как обеспечить их иным образом невозможно. Автоцистерны будут подвозить воду по заявкам населения.
Уточняется, что проведение данного этапа реконструкции ТГВ в конечном счете позволит улучшить ситуацию с водоснабжением в городе. Глобальную реконструкцию системы водоснабжения Новороссийска и Геленджика полностью планируется завершить к осени 2024-го года.
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