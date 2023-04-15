Число зарегистрированных детей и взрослых с ожирением в Петербурге превысило 62 тысячи

Количество взрослых и детей в Санкт-Петербурге с ожирением превысило 62 тыс. человек. Речь идет только о тех, кто обратился за помощь в медицинские учреждения. Такие данные озвучил директор Городского центра медицинской профилактики Андрей Бережной на пресс-конференции «Интерфакса», передает 15 апреля комитет по здравоохранению.

Как обращают внимание эксперты, показатели растут как среди взрослых, так и среди детей. По мнению главного внештатного гастроэнтеролога Петербурга и доктора медицинских наук Юрия Успенского, проблема ожирения приобретает угрожающие масштабы. Люди все чаще начинают воспринимать пищу как развлечение или метод купирования стресса.

«Зависимость от сладкой и калорийной пищи по своей сути — наркотическое пристрастие»,— подчеркивает специалист.

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