Власти Сочи будут возвращать в сельхозоборот особо ценные земли и передавать их инвесторам

Власти Сочи намерены возвращать в сельхозоборот особо ценные земли и передавать их инвесторам, для этого они формируют земельный банк с перспективными для развития площадками. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского

В своем Telegram-канале мэр написал, что согласно проекту нового генплана Сочи земли сельсхозназначения занимают более 10 тыс. га. Сейчас уже определены территории, где планируется реализовать проекты развития агротуристических комплексов, как уже существующих, так и вновь сформированных.

Михаил Волкодав

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