Благодатный огонь из Иерусалима в Петербург привезут утром 16 апреля

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь в 14:57 по московскому времени. Россияне и петербуржцы смогли наблюдать за событием благодаря трансляциям по трем телеканалам.

Частицу Святого огня доставят в Москву уже в субботу, аэропорту «Внуково-3» примет спецборт с символом праздника. Паломников встретят представители различных епархий. Как уточняет Online47, в Кафедральный собор Петербурга благодатный огонь доставят до четырех часов утра 16 апреля и позднее в Ленобласть.

«Как раз в это время заканчивается пасхальная служба, которую проводит Митрополит Петербургский и Ладожский — Варсонофий. Надеюсь, поспеем»,— отметил депутат областного ЗакСа Сергей Коняев.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте