Адыгея получит 640 млн рублей казначейского кредита на развитие инфраструктуры

Адыгея получит 640 млн руб. казначейского кредита на строительство, капремонт и реконструкцию социально значимых объектов и дорог. Об этом сообщает республиканское правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова, Telegram-канал главы Адыгеи Мурат Кумпилов Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова, Telegram-канал главы Адыгеи Мурат Кумпилов

Власти Адыгеи сообщают о получении кредита со ссылкой данные депутата Госдумы от республики, члена парламентского комитета по бюджету и налогам Владислава Резника. Решение принял президиум правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, который одобрил первый перечень объектов региональной инфраструктуры в 53 регионах для опережающего финансирования в 2023 году, отмечается в релизе.

Средства будут направлены на приведение в нормативное состояние автодорог и искусственных сооружений, а также на реконструкцию участка дороги Даховская — плато Лагонаки. Кроме того, часть денег пойдет на строительство дома культуры в ауле Гатлукай, капремонт поликлиники в Майкопе, фельдшерского акушерского пункта в поселке Гончарка и детской школы искусств в поселке Тульский.

Помимо этого, средства направят на капремонт дома культуры в хуторе Чернышев.

Михаил Волкодав

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