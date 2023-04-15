На Кубани за сутки выявили 146 случаев коронавируса

В Краснодарском крае за минувшие сутки выявили 146 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре заболели 45 человек, в Сочи — 13. Меньше всего инфицированных зафиксировано в Брюховецком, Калининском, Каневском, Крыловском, Курганинском, Лабинском, Славянском, Темрюкском и Успенском районах — по одному человеку.

Всего с начала пандемии в регионе подтвердили свыше 360 тыс. случаев. Из медучреждений выписано свыше 347 тыс. человек. 11 183 пациента спасти не удалось. В настоящее время на амбулаторном лечении находятся 900 кубанцев, лечатся в стационарах 213 человек.

По данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки выявлено более 7,4 тыс. новых случаев COVID-19, госпитализировано свыше 1 тыс. человек, выписано из медучреждений 8,7 тыс. пациентов, подтверждено 37 летальных исходов.

Михаил Волкодав

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