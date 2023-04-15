Единая электронная регистратура Ярославской области заработает с июня

С июня 2023 года в Ярославской области запись к врачам по телефону будет возможна только через кол-центр по номеру 122. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кол-центр в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Кол-центр в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что губернатор Михаил Евраев во время прямой линии рассказал о старте работы единой электронной регистратуры. Как пояснили в правительстве области, сейчас записаться к врачу по телефону можно и в поликлинике, и по номеру 122. С июня поликлиники перестанут принимать такие звонки.

В региональном правительстве полагают, что единая регистратура поможет ускорить прием пациентов узкими специалистами. С июня к хирургу, детскому хирургу, урологу, акушеру-гинекологу, офтальмологу, оториноларингологу, стоматологу, детскому стоматологу и зубному врачу можно будет записываться не только в свою поликлинику, но и в любую, где есть свободные явки.

Записаться в другие поликлиники можно будет в том случае, если в ближайшее время нет свободной явки к нужному специалисту в поликлинике пациента. В этом случае оператор кол-центра предложит все доступные варианты записи в других поликлиниках, в том числе и в других населенных пунктах. Если пациент пойдет к специалисту в поликлинику не по месту жительства, принимающее учреждение и получит деньги за прием. «Это позволит разгрузить наиболее загруженные клиники, а также создаст конкурентную среду»,— сообщили в правительстве Ярославской области.

Запись в другие поликлиники через единую электронную регистратуру с июня заработает в пилотном режиме. Если опыт окажется успешным, в него будут вовлечены и врачи других специальностей. Во время прямой линии Михаил Евраев сообщил, что кол-центр со временем будет расширять спектр услуг.

Антон Голицын