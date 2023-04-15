Строительный штаб будет еженедельно инспектировать стройплощадку нового пермского зоопарка

Краевой строительный штаб вышел с инспекцией на стройплощадку нового зоопарка, который возводится в микрорайоне Нагорном. Как сообщил в своем телеграм-канале председатель комитета заксобрания по развитию инфраструктуры, внештатный советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов, в штабе считают, что подрядчику необходимо ускориться и привлечь на площадку больше рабочих. Господин Черепанов отметил, что «радует» готовность ряда вольеров и начало внутренних отделочных работ, но уже стоит приступать к благоустройству территории, хотя бы частично. По итогам инспекции было решено проводить такие выезды и заседания штаба по зоопарку на регулярной еженедельной основе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Павла Черепанова Фото: телеграм-канал Павла Черепанова

Строительство нового зоопарка началось в 2017 году. Генподрядчиком объекта является «РЖДстрой». Строительство нового зоопарка началось в 2017 году. Генподрядчиком объекта является «РЖДстрой». Сдача первой очереди зоопарка намечалась в 2018 году. Общая стоимость работ оценивалась в 1,8 млрд руб. После того как работы не выполнили в срок, краевое управление капстроительства обратилось в суд с требованием взыскать с подрядчика 1,6 млрд руб. В 2021 году Арбитражный суд Пермского края утвердил мировое соглашение между управлением капстроительства региона и АО «РЖДстрой», касающееся достройки зоопарка. Его условия предполагают сдачу объекта весной 2023 года.

Ранее региональным управлением капитального строительства было принято решение о разделении этапов возведения нового зоопарка на пусковые комплексы, и на каждый из них были получены отдельные разрешения на строительство. Это было сделано для того, чтобы была возможность вводить построенные здания по мере их готовности, а не единым большим комплексом. В феврале инспекция государственного строительного надзора Пермского края выдала заключение о готовности объектов первого пускового комплекса. В начале апреля стало известно, что животных начали перевозить из старого зоопарка в новый. Всего было перевезено около 300 животных, среди которых — кролики, мелкие грызуны, домашние птицы.