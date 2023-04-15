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Из Челябинской области выдворят 87 иностранцев

В Челябинской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». Судами принято решение о выдворении из России 87 иностранных граждан, из них 70 в принудительном порядке, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

За время проведения акции сотрудники полиции зафиксировали 623 нарушения миграционного законодательства, пресекли 34 преступления. Назначены штрафы на общую сумму более 1 млн руб. По итогам рейдов в места концентрации, проживания и работы иностранцев было возбуждено 20 уголовных дел, в том числе 18 – за фиктивную постановку на миграционный учет. Также возбуждено дело об организации незаконной миграции против гражданки России, заключившей фиктивный трудовой договор с мигрантом. Еще одно дело по ст. 327 УК РФ завели факту предоставления иностранцем аттестата о среднем образования с признаками подделки для участия в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Также во время акции 61 мигранту запретили въезжать в Россию. Массированные проверки по выявлению незаконно находящихся мигрантов и удалению их из страны будут продолжены, сообщает региональный полицейский главк.

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