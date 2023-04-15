В Липецкой области прощаются с бойцом ЧВК «Вагнер», а накануне орден Мужества вручили родным другого контрактника

15 апреля в селе Донское Задонского района Липецкой области прощаются с погибшим под Артемовском бойцом частной военной компании. По данным местных СМИ, 28-летнего Дмитрия Скиперских похоронят на местном кладбище. Он погиб 7 апреля. На тот момент, как неоднократно заявлял руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, в штурме Артемовска принимали участие только бойцы его компании.

В администрации Добринского район региона вчера вечером сообщили, что дочь Людмила и внук Андрей получили орден Мужества за своего отца и деда Владимира Ильина из села Демшинка. Он погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине. В церемонии передачи награды также участвовали жена героя Светлана, его старшая сестра Людмила, племянник и двоюродный брат, оба – Алексеи.

Как уточнил глава района Александр Пасынков, Владимир Ильин был уроженцем деревни Андреевка, в июле 2022 года начал службу по контракту в рядах Вооруженных сил РФ. Сначала был в артиллерийском, а затем – в мотострелковом подразделении. Он погиб в бою в Изюмском районе Харьковской области 16 сентября 2022 года: осколочное ранение в голову оказалось несовместимым с жизнью. Ему было 48 лет.

Владимир Зоркий