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Жителя Удмуртии задержали по подозрению в незаконном обороте марихуаны

В Удмуртии сотрудники полиции задержали 50-летнего неработающего, ранее судимого жителя Завьяловского района по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В частном доме подозреваемого обнаружена марихуана массой более 1 кг. Также в жилище была оборудована теплица с системой освещения и вентиляцией, в которой хранились емкости с почвой и растениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, а также растений, содержащих наркотические средства, либо их частей). Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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