РЖД не удалось отсрочить проведение реставрации вокзала в Тихорецке

РЖД отказано в отсрочке для исполнения решения о реставрации вокзала железнодорожной станции «Тихорецкая», где ранее находился штаб революционных войск Северного Кавказа. Соответствующее определение опубликовано на сайте Арбитражного суда Московского округа.
Фото: сайт СКЖД
Этот вокзал является одним из первых построенных на Кубани, объектом культурного наследия регионального значения.
В декабре 2021 года Арбитражный суд Москвы по иску властей Кубани обязал ОАО «Российские железные дороги» обследовать его, разработать проект и выполнить работы по сохранению вокзала в течение года с момента вступления решения в силу.
РЖД обращалась в суд с просьбой предоставить отсрочку для исполнения судебного акта до конца 2024 года. Однако в этом компании было отказано с указанием на то, что отсрочка является исключительной мерой. Кроме того, суд отметил, что решение московского арбитража, возложившее на РЖД соответствующие обязательства, было вынесено уже достаточно давно, и у ответчика было время, чтобы исполнить его с учетом установленных сроков. На минувшей неделе кассационный суд, рассмотревший очередную жалобу РЖД на отказ в отсрочке, оставил это решение без изменения.
В марте «Ъ-Кубань» также писал о том, что Арбитражный суд Москвы по иску властей Кубани обязал ОАО «Российские железные дороги» отреставрировать фасад ансамбля вокзалов «Станция "Краснодар-1"». Компания в настоящее время обжалует это решение в апелляции.
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