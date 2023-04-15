РЖД не удалось отсрочить проведение реставрации вокзала в Тихорецке

РЖД отказано в отсрочке для исполнения решения о реставрации вокзала железнодорожной станции «Тихорецкая», где ранее находился штаб революционных войск Северного Кавказа. Соответствующее определение опубликовано на сайте Арбитражного суда Московского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт СКЖД Фото: сайт СКЖД

Этот вокзал является одним из первых построенных на Кубани, объектом культурного наследия регионального значения.

В декабре 2021 года Арбитражный суд Москвы по иску властей Кубани обязал ОАО «Российские железные дороги» обследовать его, разработать проект и выполнить работы по сохранению вокзала в течение года с момента вступления решения в силу.

РЖД обращалась в суд с просьбой предоставить отсрочку для исполнения судебного акта до конца 2024 года. Однако в этом компании было отказано с указанием на то, что отсрочка является исключительной мерой. Кроме того, суд отметил, что решение московского арбитража, возложившее на РЖД соответствующие обязательства, было вынесено уже достаточно давно, и у ответчика было время, чтобы исполнить его с учетом установленных сроков. На минувшей неделе кассационный суд, рассмотревший очередную жалобу РЖД на отказ в отсрочке, оставил это решение без изменения.

В марте «Ъ-Кубань» также писал о том, что Арбитражный суд Москвы по иску властей Кубани обязал ОАО «Российские железные дороги» отреставрировать фасад ансамбля вокзалов «Станция "Краснодар-1"». Компания в настоящее время обжалует это решение в апелляции.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram