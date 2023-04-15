«Камтэкс-Химпром» снизил финансовые показатели на фоне простоя в прошлом году

АО «Камтэкс-Химпром» опубликовало отчет о финансовых результатах за 2022 год. Как следует из документа, выручка общества составила 4,2 млрд руб., чистая прибыль — 358,7 млн руб. В 2021 году эти показатели составляли 4,8 млрд руб. и 886,5 млн руб. соответственно.

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Напомним, в начале июня 2022 года «Камтэкс-Химпром» полностью прекратил производство из-за затруднения экспорта, на который идет до 80% продукции завода. Вновь производство было запущено только в октябре.

АО «Камтэкс-Химпром» является правопреемником Пермского химического завода им. Серго Орджоникидзе, основанного в 1916 году как Пермский суперфосфатный завод. Сегодня основными видами продукции предприятия являются фталевый ангидрид и диоктилфталат (ДОФ), также оно выпускает фумаровую и бензойную кислоты. Согласно актуальному списку аффилированных лиц, 33,7629% акций АО принадлежит ООО «Ремикон», подконтрольному пермскому бизнесмену Владиславу Шинкевичу, 20,06% — ООО «Роспласт», 5,2018% — совладельцу этой компании Игорю Иванову, 17,3665% — Алле Архангельской, 0,3182% — Евгению Пантелееву. Держатели остальных акций не раскрываются.