В квартире екатеринбургского жилого дома обрушились перекрытия, прокуратура проводит проверку

Свердловская прокуратура организовала проверку в связи с обрушением перекрытий в квартире на пятом этаже жилого дома в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба ведомства. Предварительно, обрушение сегодня ночью в доме 1954 года постройки на улице Свердлова. Жилой дом не газифицирован. Пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет установлено, когда в последний раз проводился капитальный и текущий ремонт дома. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сегодня пресс-служба СКР сообщила, что в поселке Северный (Свердловская область) жители дома не могут добиться расселения из разрушающегося дома: в стенах имеются огромные трещины, сильно осел фундамент. Сотрудниками СКР по Свердловской области проводится проверка.

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