Экс-акционеры СМЗ официально лишились контроля над Ловозерским ГОКом

Пермское ООО «Фин-проект», владеющее Ловозерским горно-обогатительным комбинатом (Мурманская область), полностью перешло под контроль Росимущества. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 13 апреля в собственности федерального органа находятся 100% долей уставного капитала общества (240 млн руб.). До этого Росимуществу принадлежало 74,97% долей «Фин-проекта», 25,03% владели бывшие акционеры ОАО «Соликамский магниевый завод» Игорь Пестриков и Сергей Кирпичев.

Фото: vk профсоюза Ловозерского ГОКа

Ловозерский горно-обогатительный комбинат — единственный поставщик редкометалльного сырья для СМЗ. Ранее управляющее им ООО принадлежало Игорю Пестрикову, Сергею Кирпичеву и подконтрольным им кипрским Slontecco Investments Ltd, Vojiesko Holdings Ltd и Fullcircle Facilities Management Ltd. В 2022 году Росимущество получило в собственность 74,97% долей «Фин-проекта», распределявшихся между иностранными компаниями — ФАС через суд добилась признания недействительными сделок, по которым офшоры приобрели эти доли в 2014 году. В марте этого года антимонопольная служба истребовала через суд в пользу РФ и доли господина Пестрикова и господина Кирпичева.

В настоящий момент прокуратура добивается полного контроля государства над самим СМЗ. В мае 2022 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ об истребовании в собственность РФ контрольного пакета акций завода (более 89%), которым владели Петр Кондрашев, Сергей Кирпичев, Тимур Старостин и Игорь Пестриков. Сначала пакет был передан в собственность Росимущества, а в январе это года его передали госкорпорации «Росатом» в качестве имущественного взноса РФ. Сейчас суд рассматривает заявление, поданное прокурором Пермского края в интересах Росимущества, об изъятия акций СМЗ у миноритарных акционеров завода.