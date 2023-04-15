Депутаты ЗакСа Петербурга предложили запретить продажу никотина для рожденных после 2010 года

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга разработали законопроект о полном запрете потребления и никотиносодержащей продукции родившимся после 1 января 2011 года. Предложение внесли парламентские комиссии по организации публичной власти и соцполитике, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на замглавы фракции «Яблоко» Бориса Вишневского.

Проект предлагает скорректировать федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции». Инициатива запретит для рожденных в 2011 году и позже приобретение, хранение, перевозку и потребление табака и никотиносодержащей продукции, а также устройств и кальянов.

По мнению депутатов, при успешном введении закона с 1 января 2088 года можно будет полностью запретить употребление и производство табака в России. Аналогичная инициатива была принята парламентом Новой Зеландии в прошлом году о пожизненном запрете никотиносодержащей продукции всем, кто родился после 1 января 2009 года.

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