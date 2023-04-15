В Свердловской области тепловоз сошел с путей

На станции Лесная Волчанка (Свердловская область) тепловоз сошел с путей необщего пользования. Как сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, в настоящее время выполняются работы по постановке тепловоза обратно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и серовский транспортный прокурор. Устанавливаются причины произошедшего.

Напомним, летом 2022 года в Иркутской области тепловоз сошел с путей и выкатился на автодорогу. Пострадавших в происшествии не было. Обстоятельства произошедшего выясняла транспортная прокуратура.

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