В Удмуртии стартовал дорожный сезон

В Удмуртии начался дорожный сезон. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, первым объектом стала региональная автодорога Ижевск — Якшур-Бодья, на которой обновят участок протяженностью 6,6 км. Будут демонтированы изношенные слои, а также при необходимости укреплены основания дороги. После этого уложат два слоя асфальта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Объект для нас важный. Он является выездом из Ижевска в северном направлении, а также в направлении соседних регионов — Кировской области и Пермского края. Кроме того, здесь много коттеджных поселков и садоводческих массивов. Поэтому сразу хочу успокоить всех — и водителей, и жителей поселков, а также граждан, собирающихся открывать огородный сезон — работать на объекте мы будем без перекрытия дороги»,— рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Всего в сезоне планируется отремонтировать 80 объектов, протяженностью 118,5 км, из них 9 участков — региональные трассы.