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Коммерсантъ FM
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Первый замглавы администрации президента Кириенко посетил Мариуполь

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко приехал в Мариуполь. Он вместе с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным сходил на местный рынок и в аптеку, где ознакомился с уровнем цен. Также они посетили Свято-Никольский кафедральный собор, отремонтированный после обстрелов.

Врио главы ДНР заявили, что аптек в Мариуполе еще не хватает, но местные власти «работают над увеличением их количества». «В одной из аптек Мариуполя с Сергеем Кириенко ознакомились с ассортиментом и доступностью цен на лекарства. Побеседовали с провизором, она подтвердила, что дефицита препаратов не испытывают, ценовая политика, по ее выражению, "для людей"»,— написал он в Telegram.

Ранее господин Кириенко приезжал в Мариуполь в мае 2022 года. В апреле прошлого года город также посетил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, в августе в ДНР побывал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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