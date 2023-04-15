Седьмой обвиняемый в убийстве челябинского подростка арестован

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу седьмого фигуранта уголовного дела об убийстве 17-летнего юноши. 19-летний обвиняемый будет находиться в следственном изоляторе минимум два месяца, до 14 июня, сообщает прокуратура региона.

Седьмого фигуранта сотрудники полиции задержали накануне в аэропорту Челябинска, когда он пытался покинуть территорию России. Ему предъявлено обвинение по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», убийство подростка произошло ночью 9 апреля возле торгово-развлекательного комплекса «Космос». По версии следствия, группа лиц устроила массовую драку и избила подростка из-за малозначительного повода. Один из участников 20 лет ударил юношу ножом. Ранее были задержаны шесть причастных к преступлению в возрасте от 17 до 20 лет. Все они тоже арестованы.