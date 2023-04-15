В Калининском районе досрочно прекратили полномочия депутата из-за конфликта интересов

В Калининском районе Кубани досрочно прекратили полномочия депутата, который будучи руководителем фирмы заключил муниципальный контракт с местной администрацией и не уведомил коллег о возникшем конфликте интересов. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что между администрацией одного из сельских поселений района и директором коммерческой организации, являющимся и депутатом совета данного муниципалитета, заключен муниципальный контракт на 300 тыс. руб.

Имя депутата и название поселения пресс-служба не конкретизирует. Как уточнил «Ъ-Кубань» источник в правоохранительных структурах края, речь идет о депутате Калининского сельского поселения, который возглавляет ООО «Сигма-СТ», и контракте на ремонт хозяйственных бытовых помещений.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс» руководителем ООО «Сигма-СТ» является Николай Малютин, который на сайте муниципалитета указан как зампредседателя постоянной комиссии калининского сельсовета по вопросам землепользования строительства, благоустройства, транспорта, торговли и бытовому обслуживанию населения.

Решением совета бюджетные средства были направлены на исполнение данного контракта. Данный депутат и представлял локальный сметный расчет стоимости работ по нему, и голосовал за это решение. При этом он не уведомил председателя совета поселения о возникшем конфликте интересов, как того требовал закон, отмечается в релизе.

«Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокуратурой в Совет сельского поселения представления, по результатам рассмотрения которого полномочия депутата досрочно прекращены», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Михаил Волкодав

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