В Перми возбудили уголовное дело по факту обнаружения 30 ящиков с патронами

В Перми расследуется уголовное дело по факту обнаружения в сугробе недалеко от Сылвенского тракта 30 ящиков с патронами. Как сообщает Properm.ru со ссылкой на источники в правоохранительным органах, ящики были обнаружены в марте. Дело возбуждено по ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По данным телеграм-канала «112», боеприпасы случайно нашли сотрудники патрульно-потовой службы, возвращаясь с занятий по кинологической подготовке. Всего в ящиках с надписью «Барнаульский патронный завод» был 1271 патрон 7,62 калибра, большая часть из них — патроны для карабинов типа «Сайга» и «Вепрь».