В Перми возбудили уголовное дело по факту обнаружения 30 ящиков с патронами

В Перми расследуется уголовное дело по факту обнаружения в сугробе недалеко от Сылвенского тракта 30 ящиков с патронами. Как сообщает Properm.ru со ссылкой на источники в правоохранительным органах, ящики были обнаружены в марте. Дело возбуждено по ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
По данным телеграм-канала «112», боеприпасы случайно нашли сотрудники патрульно-потовой службы, возвращаясь с занятий по кинологической подготовке. Всего в ящиках с надписью «Барнаульский патронный завод» был 1271 патрон 7,62 калибра, большая часть из них — патроны для карабинов типа «Сайга» и «Вепрь».