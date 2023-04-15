Частная филармония «Триумф» может стать местом проведения мероприятий к 300-летию Перми

По данным «Ъ-Прикамье», на одном из последних заседаний краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата участники обсудили возможность сотрудничества властей с частной филармонией «Триумф» и компанией Darra, занимающейся пошивом спортивной и корпоративной одежды. Как указано в протоколе мартовского заседания совета, зампреду краевого правительства Дмитрию Самойлову и главе регионального минкульта Алле Платоновой поручили проработать вопрос сотрудничества проектного офиса «Пермь-300» с филармонией «Триумф» и Darra. Также главе минкульта поручили проработать возможность поддержки частной филармонии. Как пояснил информированный источник, на заседании было предложено проводить в филармонии мероприятия в честь 300-летия города.

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Источник, близкий к проектному офису «Пермь-300», добавил, что в «Триумфе» и компании Darra заявили о своем желании проводить события, приуроченные к юбилею города. Сейчас в проектном офисе прорабатывают такую возможность.

Директор частной филармонии «Триумф» Мария Зуева рассказала, что стороны сейчас действительно обсуждают возможность проведения мероприятий в филармонии, но пока никаких конкретных решений не принято.

Филармония «Триумф» открылась 19 мая 2016 года в бывшем здании кинотеатра «Триумф», построенном в XIX веке. Помещение принадлежит бизнесмену Александру Флегинскому, он же является единственным учредителем частной филармонии. «Триумф» сотрудничает с Пермским театром оперы и балета, камерным оркестром «Орфей», академическим хором «Млада», Пермским отделением Союза композиторов РФ и культурными организациями.

С представителями компания Darra связаться не удалось. Как указано на сайте Darra, компания была основана в 2008 году и занимается пошивом спортивной и корпоративной одежды. В качестве юридического лица Darra указана уроженка Челябинской области, индивидуальный предприниматель Ирина Маркелова. Госпожа Маркелова занимается производством верхней одежды.