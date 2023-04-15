«Оплата хороших оценок может мотивировать, как на нелюбимой работе»

В Госдуме предложили в качестве эксперимента перечислять российским школьникам деньги на «Пушкинскую карту» за пятерки. Автором инициативы стала депутат от партии «Новые люди» Анна Скрозникова, соответствующее обращение она направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Концепция эксперимента заключается в автоматической конвертации пятерок из электронного журнала в денежные средства, зачисляемые на «Пушкинскую карту». Подростковый психолог, профориентолог из Краснодара Татьяна Анищенко считает инициативу вредной для детей.



Татьяна Анищенко

Фото: предоставлено автором

«Начну с того, что я против оценочной системы образования, по крайней мере, в нынешнем ее виде. Я — за проектную деятельность. Потому что оценки достаточно субъективны, к тому же идет некое сравнение детей между собой. Если пятерки будут поощряться деньгами, это сравнение усилится не только в школе, но и дома — некоторые родители могут начать попрекать за неуспеваемость и незарабатывание денег. К тому же денежное вознаграждение — это внешняя мотивация. Из серии: ''Ты должен хорошо учиться'', ''Ты должен учиться лучше всех'', ''Учиться — это твоя обязанность'', ''Мы ходим на работу, зарабатываем деньги, а твоя работа — учиться'' и пр. Да, оплата хороших оценок может мотивировать начать зарабатывать деньги, примерно, как на нелюбимой работе — я хожу каждый день на завод, чтобы в конце месяца получить зарплату, но радости и удовлетворения от трудовой деятельности не получаю.

Необходимо стимулировать в детях самомотивацию, чтобы им было интересно учиться, и чтобы они понимали, для чего они это делают. У ребенка должна быть цель, он должен понимать, зачем он ходит в школу и зачем ему новые знания и компетенции.

Замотивировать детей таким образом могут родители. Конечно, бывают случаи, когда у ребенка абсолютно нет желания учиться, тогда можно прибегнуть к помощи специалиста. У всех детей обязательно есть какая-то мечта. Ведь они живут, чем-то интересуются, даже сидя в телефоне. Нужно просто помочь школьнику понять эту мечту, преобразовать в цель и мотивация появится».

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