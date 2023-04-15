Фигурное задание

Как стало известно «Ъ-Прикамье», экс-фигурист и продюсер Илья Авербух назначен главным режиссером летнего фестиваля к 300-летию Перми. По словам осведомленных собеседников, господин Авербух, ранее работавший над церемонией открытия чемпионата мира по футболу 2018 года и праздничного шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода, участвует в разработке концепции пермского фестиваля «Город встреч». Сам господин Авербух это подтвердил и рассказал, что работает в Перми по приглашению председателя регионального оргкомитета «Пермь-300» Натальи Галкиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Известный российский фигурист и продюсер Илья Авербух стал главным режиссером летнего фестиваля к 300-летию Перми. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали несколько источников, знакомых с подготовкой празднования юбилея города.

Сам Илья Авербух в беседе с корреспондентом «Ъ-Прикамье» подтвердил эту информацию. Он рассказал, что работает в Перми по приглашению председателя регионального оргкомитета «Пермь-300» Натальи Галкиной, а также отметил, что уже обсуждал праздничные события к 300-летию Перми с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Масштабный фестиваль под открытым небом с рабочим названием «Белые ночи на Каме» был анонсирован проектным офисом «Пермь-300» в декабре прошлого года. Как заявляла Наталья Галкина на заседании федерального оргкомитета по подготовке 300-летия Перми, планировалось, что фестиваль будет мультимедийным и мультижанровым и объединит различные культурные события. Предполагалось, что «Белые ночи» откроются праздничными мероприятиями ко Дню города и Дню России 12 июня и завершатся 26 августа событием «Ночь города».

Сейчас, по словам Ильи Авербуха, оргкомитет отказался от названия «Белые ночи» из-за ассоциаций с Санкт-Петербургом и выбрал новое название — «Город встреч». Это название предложила Наталья Галкина.

Фестивальные события будут организованы по трем направлениям. «Первое — “Пермьформерс”. Оно включает огромное количество театральных ивентов, 99% из них будут организованы пермскими творческими коллективами. Второе направление — “Пермистика” — посвящено этническому искусству народов Пермского края, фольклору. Еще одно направление — “Перманентность”. В нем будут объединены события, связанные с будущим города и его наследием, историей: мероприятия, посвященные экологии, литературе, живописи, краеведческие проекты»,— поделился Илья Авербух.

Он отметил, что «мероприятия будут проходить не только в центре Перми, но и в других районах». «Будем стараться максимально подключать горожан к организации праздника, стремиться, чтобы люди были не только зрителями, но и соорганизаторами»,— подчеркнул господин Авербух.

«Думаю, что фестиваль — отличный повод показать Пермь на уровне страны. Цель организаторов — сподвигнуть жителей других регионов узнать Пермь, приехать в город, почувствовать гостеприимство пермяков. Чтобы пермяки, уехавшие из города, захотели бы вернуться и окунуться в атмосферу праздника с головой. При этом важно сделать 300-летие уникальным, отражающим особенности города и самих горожан»,— добавил Илья Авербух.

Илья Авербух является известным российским фигуристом, серебряным призером Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити (2002 года), чемпионом мира 2002 года, чемпионом Европы 2003 года. С 2004 года господин Авербух занимается организацией мероприятий и возглавляет продюсерскую компанию «Илья Авербух». Как указано на сайте компании, она создает ледовые шоу с участием звезд мирового фигурного катания, где «синтезированы фигурное катание, драматический театр, живой вокал и музыка, цирк и передовые сценографические технологии».

В качестве тренера-хореографа и продюсера Илья Авербух принимал участие в проектах Первого канала «Звезды на льду», «Ледниковый период», «Лед и пламень», «Болеро», «Ледниковый период. Кубок профессионалов», «Ледниковый период. Дети» и других шоу. В 2014 году господин Авербух участвовал в организации открытия Олимпийских игр в Сочи, в 2018 году режиссировал церемонию открытия чемпионата мира по футболу. В том же году бывший спортсмен был доверенным лицом кандидата на пост президента России Владимира Путина на выборах. В 2021 году экс-фигурист стал режиссером шоу «Начало Нового» в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Господин Авербух уже имеет опыт организации развлекательных событий в Перми. В январе этого года он организовал на городской эспланаде ледовое шоу «300 лет Перми» с участием олимпийских чемпионов Татьяны Тотьмяниной, Максима Маринина, Алексея Ягудина и других.

Ранее был анонсирован фестиваль «Оружие Победы» — проект военно-патриотической направленности, связанный с работой пермских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Предполагается, что фестиваль откроется 12 июня масштабной выставкой оружия и военной техники пермского производства и продлится около трех месяцев. В рамках «Оружия Победы» планируется также организовать мультимедиамузей и патриотические мероприятия (кинопоказы, концерты) на разных городских площадках. Этим проектом занимается команда экс-резидента Comedy Club Гавриила Гордеева.

Экс-руководитель проектного офиса «Пермь-300» Антон Клепиков отмечает, что Илья Авербух уже ассоциируется с проведением праздничных событий в Нижнем Новгороде, поэтому есть риск, что режиссер будет повторяться и юбилей Перми не будет отличаться индивидуальностью, потеряется среди других праздничных событий. Он считает, что подготовку к масштабному шоу необходимо было начинать еще в прошлом году, а сейчас режиссеру будет сложно провести в Перми событие, заметное на федеральном уровне, привлечь звезд первой величины.

Экс-министр культуры Пермского края, напротив, полагает, что участие Ильи Авербуха в подготовке события к 300-летию Перми может быть эффективным. «Он имеет необходимые знания, опыт и понимание, чтобы сделать общественно значимое мероприятие. Илья Авербух не один раз был в Перми, а его проекты отличаются высоким качеством работы режиссера и организатора. Кроме того, насколько я понимаю, он осознает ответственность художника перед страной и ее гражданами»,— подчеркнул Игорь Гладнев.

Константин Кадочников