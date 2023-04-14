Правительство увеличило свой резервный фонд на 1,37 млрд руб. за счет неиспользованных субсидий

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 1,375 млрд руб. за счет неиспользованных субсидий из общего дохода федерального бюджета. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Резервный фонд правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, непредусмотренных в законе о бюджете на соответствующий финансовый год.

В марте Счетная палата сообщала, что объем неисполненных средств федерального бюджета по итогам 2022 года составил 784 млрд руб. Эта сумма включает в себя консолидацию средств в резервном фонде для оперативного финансирования расходов сверх лимитов.

Расходы на 2023 год запланированы в объеме 29 трлн руб., доходы — 26,1 трлн руб. Дефицит запланирован в размере 2,9 трлн руб.

Лусине Баласян