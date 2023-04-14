Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство увеличило свой резервный фонд на 1,37 млрд руб. за счет неиспользованных субсидий

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 1,375 млрд руб. за счет неиспользованных субсидий из общего дохода федерального бюджета. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Резервный фонд правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, непредусмотренных в законе о бюджете на соответствующий финансовый год.

В марте Счетная палата сообщала, что объем неисполненных средств федерального бюджета по итогам 2022 года составил 784 млрд руб. Эта сумма включает в себя консолидацию средств в резервном фонде для оперативного финансирования расходов сверх лимитов.

Расходы на 2023 год запланированы в объеме 29 трлн руб., доходы — 26,1 трлн руб. Дефицит запланирован в размере 2,9 трлн руб.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...