Суд оставил без изменений приговор сочинским риелторам за мошенничество на 365 млн рублей

Краснодарский краевой суд признал законным приговор шестерым риелторам из Сочи, осужденным за мошенничество, сообщает «Ъ-Юг». Центральным районным судом Сочи в октябре прошлого года им назначены различные меры наказания, от условных сроков до 7,5 лет лишения свободы. Агенты по продаже недвижимости признаны виновными в одиннадцати эпизодах хищения с ущербом на 365 млн руб.

Судом установлено, что с 2018 по 2019 годы Ардашес Еремян, Марина Новак, Тамара Говердовская и Анжелика Демидова реализовывали мошеннические схемы в Сочи. Их пособниками выступали Владимир Костромской и Зарета Хугаева. Злоумышленники осматривали выставленные на продажу объекты недвижимости, копировали правоустанавливающие документы, а затем изготавливали фальшивые доверенности от имени собственников квартир, по которым оформляли фиктивные договоры займов с залогом и после получения денег от граждан переставали выходить на связь. Кроме того, риелторы публиковали поддельные объявления о продаже дома, квартиры или участка, предоставляли покупателю якобы доверенность от владельца, получали задаток и скрывались.

Наталья Решетняк

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