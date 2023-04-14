Активы финской Lindstrm в Петербурге перешли к местным менеджерам

Финская компания по прокату спецодежды Lindstrm передала свои петербургские активы местному руководству, сообщил «Деловой Петербург». Компания продолжит работу на российском рынке под брендом Lindaily.

«Став полностью российской компанией, мы можем предложить клиентам еще большую гибкость в настройке нашего сервиса под любые масштабы: от крупных производств до малого бизнеса. В каком-то смысле шеринг — это антикризисная мера, позволяющая оптимизировать затраты и усилия при сохранении качества услуг»,— приводит издание генерального директора компании Николая Стотыки.

Под новым брендом будет перезапущена работа 12 сервисных центров в восьми регионах РФ. Компания ожидает почти двукратного роста выручки в текущем году в связи с повышением спроса на услуги проката и шеринга.

Об уходе с российского рынка Lindstrom Group заявила еще в конце лета 2022 года.

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