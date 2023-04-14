Владельца строительной компании «Инвестторг» заочно арестовали на два месяца

Октябрьский районный суд Санкт-Петербург заочно арестовал владельца строительной компании ООО «Инвестторг» Игоря Новгородского на два месяца. Он будет помещен в СИЗО после фактического задержания или экстрадиции на территории России. Его обвиняют покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30; ч.4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, господин Новгородский в 2020 «имея умысел на хищение земельного участка, принадлежащего АО «Космополит», <…> решил похитить акции ЗАО "Спецавтобаза №1», которой принадлежали акции АО. Обвинение было предъявлено ему в 2022 году, в середине марта 2023 года его объявили в международный розыск.

Сейчас «Инвестторг» возводит два проекта комфорт-класса в Кудрово — ЖК "Европейский парк" и ЖК "Геометрия" площадью 57,3 тыс м2. Сдать объекты планировалось в конце 2022 года.

В сентябре прошлого года глава «Инвестторга» купил участок 0,5 га под строительство жилья на первой линии Пироговской набережной, 17, и сейчас пытается получить разрешение на строительство.

Надежда Ярмула

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