Бес палева

Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил радикальный метод борьбы с природными пожарами. Он хочет изымать из собственности земли сельхозназначения, если их владельцы практикуют палы сухой травы. Эта идея была высказана после того, как пожары, вызванные сельхозпалами, начали угрожать населенным пунктам республики. Однако юристы сомневаются, что инициатива главы республики может быть реализована: закон «Об обороте земель сельхозназначения» не предусматривает изъятия участков именно по этой причине. В других регионах предлагают сначала использовать экономические ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Цыденов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Цыденов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Предложение Алексея Цыденова было высказано 14 апреля на заседании республиканского оперативного штаба по тушению лесных пожаров. Чиновники заявили, что глава Бурятии поручил усилить контроль за сельхозпалами. Если же владельцев земель сельхозназначения застанут за выжиганием травы на своих территориях, то выпишут штраф, а участки изымут из пользования. «У нас продолжаются поджоги сухой травы, и люди не понимают, какой угрозе они подвергают не только лес, но и населенные пункты. В пятницу в Иволгинском районе огонь по траве едва не подобрался к селу Верхняя Иволга, но благодаря слаженной работе группировки удалось остановить и ликвидировать пожар. Есть предположение, что пожар возник из-за выжигания сухой травы на землях сельхозназначения, а затем перешел в лесной фонд»,— привел пример зампред правительства республики Петр Мордовский.

Сейчас в Бурятии действует особый противопожарный режим. Здесь запрещено выжигание сухой травы, разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог и других охранных зонах. В предыдущие годы Бурятия редко попадала в список наиболее пострадавших от природных пожаров регионов. По итогам 2022 года в республике было зарегистрировано 335 лесных пожаров на площади 5,5 тыс. га. Для сравнения, в соседней Иркутской области за этот же период выгорело 194,2 тыс. га леса и было зафиксировано 745 пожаров. Однако в 2023 году пожароопасный период показывает совсем другую статистику. По данным республиканского МЧС, в Бурятии зафиксировано уже 172 ландшафтных пожара из-за палов травы. Общая площадь выгоревшей растительности составляет более 3,2 тыс. га.

В пресс-службе правительства Бурятии не смогли оперативно пояснить, какой правовой механизм лежит в основе инициативы по изъятию земельных участков.

Заведующий кафедрой юридического института Иркутского госуниверситета Сергей Шишкин указывает: в случае проведения запрещенных сельхозпалов владелец участка может быть лишь оштрафован. «Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения может быть принудительно изъят у собственника в судебном порядке. Но только в случае ненадлежащего использования или неиспользования в соответствии с целевым назначением в течение трех лет. Пал травы нельзя подвести под это основание»,— констатирует господин Шишкин, ссылаясь на ст. 6 федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Однако в пункте 3 той же статьи есть указание на возможность изъятия участка, если «его использование повлекло причинение вреда окружающей среде».

Министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов заявил “Ъ”, что в республике не обсуждался такой метод борьбы с сельхозпалами. «В нашей практике мы предусмотрели возможность лишать таких сельхозпроизводителей субсидий и преференций до конца года. За этим мы следим,— рассказал он.— Впрочем, ни о каком массовом характере речь не идет. Например, в прошлом году в республике официально был зарегистрирован только один сельхозпал. А что касается отъема земельного участка, я не понимаю, как это возможно сделать по закону. И как можно доказать, что пожар возник из-за сельхозпала, а не, например, удара молнии или брошенного кем-то окурка?»

Зампред правительства Ульяновской области, министр АПК и развития сельских территорий Михаил Семенкин сказал “Ъ”, что считает инициативу властей Бурятии «разумной», «если это будет оформлено региональным законом».

Он также не будет возражать, «если кто-то инициирует такой законопроект в Ульяновской области». Но подчеркнул, что «надо обязательно в таком случае прописать детально, в каких случаях и за что лишать земли, чтобы не пострадали невиновные». Впрочем, сам вице-премьер инициировать такой законопроект не намерен, поскольку в Ульяновской области к сельхозпроизводителям у него нет претензий по поводу пала сухой травы.

«Если посмотреть на термоточки региона, то выяснится, что сухую траву в основном жгут жители сел — в поймах, оврагах, чтобы активнее росла новая трава для выпаса. Но это не аграрии, не организованный сектор АПК,— сказал господин Семенкин.— Ни один здравомыслящий сельхозтоваропроизводитель сейчас не сжигает поля, потому что это в принципе неразумно. У всех комбайны, которые измельчают солому почти что в пыль, и вся она идет в почву, улучшая ее структуру. Если выехать в поля региона, увидите картину, что там или черная вспаханная земля, или зеленая — озимые. Наоборот, аграрии сами ловят тех, кто пытается жечь траву. Вот сегодня как раз они поймали и сдали в полицию одного, который поджег траву вдоль дороги. Сам не знает, зачем — видимо, с головой не в порядке».

Отметим, в Забайкалье власти поощряют сообщения частных лиц о виновниках возгораний. Согласно прошлогоднему постановлению губернатора Александра Осипова, граждане, сообщившие о поджигателях, получат вознаграждение в размере 40 тыс. руб., а участвовавшие в задержании — 50 тыс. руб.

Сергей Титов, Ульяновск; Влад Никифоров, Иркутск; Булат Баширов, Уфа