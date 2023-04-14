Путин ввел штрафы за проникновение на объекты силовых ведомств

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за самовольное проникновение на территорию объектов силовых ведомств, топливно-энергетического комплекса или других охраняемых объектов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки касаются административной статьи 20.17 КоАП. Она дополняется новым составом — самовольное проникновение на объекты Росгвардии, СВР, ФСБ и других силовых ведомств. Кроме того, сюда отнесены объекты, связанные с мобилизационной подготовкой. Законом вводится штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб., обязательные работы на срок до 60 часов или арест на срок до 10 суток.

За проникновение на охраняемый ВС РФ объект или топливно-энергетический комплекс предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 75 тыс. до 200 тыс. руб., обязательные работы на срок от 60 до 120 часов или административный арест на срок до 15 суток.

За самовольное проникновение на охраняемый объект, не входящий под вышеуказанные случаи, закон устанавливает наказание в виде обязательных работ до 40 часов. Прежде за правонарушение грозил только штраф до 5 тыс. руб.

Лусине Баласян