«Госуслуги Республики Татарстан» не будут доставлять повестки из военкомата

Принадлежащий правительству Татарстана портал «Госуслуги Республики Татарстан» не будет доставлять повестки из военкомата жителям республики, сообщили «Ъ-Казань» в региональном минцифры.

«В настоящее время через портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан повестки военнослужащим не доставляются и не планируется реализовывать этот функционал»,— заявила «Ъ-Казань» пресс-секретарь министерства Эльвира Вильданова.

По ее данным, на 31 марта на «Госуслугах РТ» было зарегистрировано почти 2 млн 898 тыс. пользователей, их число за месяц увеличилось на 7,7 тыс. человек. На конец января 2023 года на «Госулугах РТ» было открыто почти 2 млн 883 тыс. аккаунтов.

Республиканский сервис, помимо оплаты услуг ЖКХ, записи к врачу и прочего доставляет жителям республики информацию от федеральных органов власти, в том числе сообщения Федеральной налоговой службы о задолженностях и постановления ГИБДД о штрафах за нарушение правил дорожного движения.

Ранее Госдума узаконила электронные повестки военкомата в виде уведомления на «Госуслугах» (оператор «Ростелеком»). Врученными они будут считаться с момента размещения в личном кабинете гражданина. Удаление аккаунта либо игнорирование сообщений в личном кабинете не помогут: в России появится единый реестр повесток, где будут продублированы все отправленные военкомами документы. Повестка будет считаться врученной через семь дней после размещения в реестре.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"