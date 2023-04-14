Липецкие следователи возбудили дело о неуплате 99 млн рублей налогов местной фирмой

Управление Следственного комитета России (СКР) по Липецкой области возбудило уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) местной компанией, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, директор коммерческой организации, которая занимается оптовой торговлей, создал формальный документооборот, умышленно завысив расходы над доходами, а также суммы налоговых вычетов на сумму сделок с фиктивными контрагентами. По оценкам СКР, с 2017-го по 2018 год компания уклонилась от уплаты НДС и налога на прибыль в размере более 98,5 млн руб.

В основу уголовного дела легли материалы налоговой службы и регионального УФСБ. Название компании в СКР не раскрывают. Следствие предпринимает меры для установления и ареста имущества фигуранта дела и его компании для обеспечения возмещения ущерба. Также СКР выясняет все обстоятельства преступления.

Сергей Толмачев