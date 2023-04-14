В Краснодаре по решению суда могут снести дом на пять семей

Трехэтажный жилой дом №55 на улице Пограничной в Краснодаре могут снести по решению суда, пишет Юга.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот панорам google.com / maps Фото: Скриншот панорам google.com / maps

По данным издания, дом построили для проживания одной большой семьи в 2007 году на участке под ИЖС. Через год застройщик ввел его в эксплуатацию через суд. В 2014 году члены семьи разделили дом на пять трехэтажных изолированных жилых помещений (по 172 кв. м) и оформили право собственности на каждую блок-секцию в Росреестре.

Сейчас в доме живет пять семей: в 2016 года собственники продали четыре секции дома третьим лицам. Одну из квартир купила военнослужащая по материнскому капиталу, еще одну приобрела семья с двумя детьми, продав единственное другое жилье. Еще две квартиры приобретены в ипотеку.

В мае 2020 года администрация Краснодара подала иск в Прикубанский районный суд с требованием снести дом. Мэрия указала, что строение возведено незаконно, так как стоит на земле, не предназначенной для многоквартирного дома. После этого началась череда судебных разбирательств.

Судебная строительно-техническая экспертиза дома установила ряд нарушений: отсутствуют лестничные перила, не соблюдено противопожарное расстояние между объектом и соседними строениями, нет стен между блоками на крыше. Эксперт заключил, что в случае устранения этих нарушений дом можно сохранить.

Собственники установили перила, а также указали в суде, что спорный объект строился в период, когда соседние участки не были застроены, а значит, по их мнению, противопожарные требования нарушили при более позднем строительстве. Но эти доводы не убедили крайсуд, который вынес решение о сносе. На 25 апреля назначено рассмотрение кассационной жалобы собственников.

Замглавы Краснодара Илья Павлов сообщил Юга.ру, что сохранить спорный объект возможно только при устранении выявленных нарушений.

Наталья Решетняк

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