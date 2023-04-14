Аграрии Кубани в 2023 году получили господдержку на 2,1 млрд рублей

В 2023 году кубанские аграрии получили 2,1 млрд руб. господдержки, в том числе из федерального бюджета 1,7 млрд. руб. Как сообщает пресс-служба администрации региона, в целом на поддержку АПК Краснодарского края в текущем году направят свыше 11 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Средства распределены по 40 направлениям. По словам министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федора Дереки, в основном это субсидии на стимулирование развития приоритетных отраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования.

«На эти цели направили 1,1 млрд руб., что составляет 51,5% объема данной субсидии, предусмотренной региону в этом году»,— сказал министр.

На поддержку отраслей растениеводства и животноводства направили 719,6 млн руб. субсидии (52,7% от общего объема). Производителям овощей открытого грунта выплатили более 200 млн руб. (55,8% лимитов для региона).

Тат Гаспарян

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