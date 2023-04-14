В Ярославле заменят тротуарную плитку на площади Богоявления

В Ярославле специалисты МБУ «Горзеленхозстрой» начали замену тротуарной плитки у памятника Ярославу Мудрому и Ярославского музея-заповедника. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Ярославу Мудрому

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля Памятник Ярославу Мудрому

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

По словам заместителя директора «Горзеленхозстроя» Алексея Зиновьева, плитка пришла в ненормативное состояние, у музея-заповедника есть значительные разрушения и провалы. Сейчас специалисты снимают старую плитку со стороны Московского проспекта, в то же время готовится основание у памятника.

Всего будет обновлено около 1,7 тыс. кв.м. покрытия. Потрескавшуюся плитку заменят на новую крупноформатную, как на Первомайской и Комсомольской. Работы планируют завершить к середине мая.

Алла Чижова