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В Новороссийске 18–19 апреля водоснабжение будет осуществляться по графику

Из-за строительно-монтажных работ на двух водопроводных участках в Новороссийске и пригороде на двое суток ограничат водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Фото: МУП «Водоканал»

Фото: МУП «Водоканал»

«С 6:00 18 апреля до 16:00 19 апреля холодной воды не будет в Новороссийске, а также поселках Гайдук и Верхнебаканском»,— уточняют в водоканале.

На период работ в городе вводят график подачи воды: 18 апреля — с 18:00 до 20:00, 19 апреля — с 19:00 до 20:00.

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Полностью восстановить водоснабжение планируют с 0:00 20 апреля.

Подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами по заявкам.

Наталья Решетняк

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