ЮВЖД нарастила продажи электронных билетов на 36,6%

Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) зафиксировала рост продаж электронных билетов за три месяца 2023 года, рассказали в пресс-службе компании. Их число достигло 757,9 тыс., увеличившись на 36,6%.

От общего числа проданных проездных документов электронные билеты на поезда дальнего следования составили 76,4%, что на 1,5% больше, чем в январе-марте прошлого года.

Амалия Нечаева

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