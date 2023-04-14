В Ярославле к медведице Маше больше не пустят посетителей

В Ярославском музее-заповеднике закрыли доступ посетителей к 35-летней медведице Маше. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медведица, живущая в Ярославском музее-заповеднике

Фото: Вячеслав Юрасов, Коммерсантъ Медведица, живущая в Ярославском музее-заповеднике

Фото: Вячеслав Юрасов, Коммерсантъ

Медведицу, живущую в музее-заповеднике уже несколько десятилетий, считают одним из неофициальных символов Ярославля. Ее посещение на территории музейного комплекса пользуется неизменным спросом у туристов. Но в этом году посетителей не будет. В преддверии Дня медведей, празднование которого пройдет 22 апреля в музее, сотрудники сообщили, что Маша проснулась после зимней спячки, но туристов и ярославцев к ней не пустят. В музее пояснили, что из-за возраста медведица быстро устает от шума и ей требуется больше времени на отдых.

«Медведица Маша проснулась, хорошо себя чувствует для своего возраста. В этом году доступ посетителей закрыт к медведице. Маша продолжит жить в своих апартаментах, за ней ухаживает смотритель. В ее жизни ничего не поменялось, кроме того, что посетители к ней приходить больше не будут»,— рассказали «Ъ-Ярославль» в пресс-службе музея.

Алла Чижова