Петицию в защиту леса на Дубравной в Казани подписали более 3 тысяч человек

Активисты в Казани опубликовали петицию на сайте change.org в защиту леса на улице Дубравной, участок которого площадью 20 га был выведен из лесного фонда и включен в границы Казани.

«Мы, жители города Казани, выражаем свою обеспокоенность по поводу возможной застройки участка леса на улице Дубравной»,— говорится в обращении. «Если застройка будет разрешена, это приведет к уничтожению природных ресурсов и деградации экосистемы, а также к ухудшению здоровья и качества жизни горожан»,— отмечается в нем.

Подписанты «призывают городские власти пересмотреть планы застройки и сохранить участок леса как зону рекреации для горожан», а жителей Казани – присоединиться к «борьбе за сохранение нашего природного наследия».

В течение первых двух дней петиция собрала более 3,3 тыс. подписей.

Ранее мэрия Казани подтвердила, что данный участок леса исключен из лесного фонда, но заверила, что городские власти «не занимались формированием этого участка» и «не могут распоряжаться им», поскольку он остается в федеральной собственности. По их словам, участок включен в генплан Казани как «зона природных территорий». «Заявок на перезонирование или совершение каких-либо других действий в отношении земельного участка не поступало»,— утверждают городские власти.

Ранее юристы и риелторы предположили, что участок был выделен из лесного фонда с целью застройки: он обладает высокой коммерческой привлекательностью и в случае перезонирования под строительство многоэтажек может стоить до 6 млрд руб.

О том, что произошло с лесом на Дубравной, читайте в материале «Ъ-Казань» «Чиновники занялись заготовками».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"