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В число лидеров Национального агрегированного рейтинга попали четыре вуза Кубани

В первую лигу включены Краснодарский государственный институт культуры, КубГАУ имени И. Т. Трубилина, КубГУ, а также Кубанский государственный медицинский университет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Кубанский Государственный Университет

Фото: Кубанский Государственный Университет

Всего в рейтинг попали 686 российских вузов, 15 из них — в Краснодарском крае.

«Учебные заведения распределены по десяти лигам в соответствии с анализом, где учитывались успехи вуза в национальных системах оценки качества образования»,— говорится в сообщении.

Рейтинг выходит уже в пятый раз и стал единой шкалой оценивания для системы высшего образования.

Тат Гаспарян

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