Кубанский экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2023 году

Лучший вариант сохранить свои сбережения в 2023 году — диверсификация валютного портфеля, то есть распределение капитала по разным активам, рассказал kuban.aif.ru доктор экономических наук, зампредседателя Общественной палаты Краснодарского края Александр Полиди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

«Это корзина, в которой присутствуют примерно в равных долях доллар, евро, юань. Остальное — на усмотрение самого инвестора»,— отметил экономист.

При этом в криптовалюту, по словам господина Полиди, сегодня вкладываться очень рискованно, так как до конца не определен ее правовой статус, кроме того, к владельцам криптокошельков могут применить санкции. Но самый большой риск — курс любой криптовалюты крайне нестабилен и ничем не управляется.

Наталья Решетняк

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