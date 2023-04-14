Кубанский экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2023 году

Лучший вариант сохранить свои сбережения в 2023 году — диверсификация валютного портфеля, то есть распределение капитала по разным активам, рассказал kuban.aif.ru доктор экономических наук, зампредседателя Общественной палаты Краснодарского края Александр Полиди.
Фото: Игорь Чураков
«Это корзина, в которой присутствуют примерно в равных долях доллар, евро, юань. Остальное — на усмотрение самого инвестора»,— отметил экономист.
При этом в криптовалюту, по словам господина Полиди, сегодня вкладываться очень рискованно, так как до конца не определен ее правовой статус, кроме того, к владельцам криптокошельков могут применить санкции. Но самый большой риск — курс любой криптовалюты крайне нестабилен и ничем не управляется.
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