В Инзе Ульяновской области появится еще одно диатомовое производство

Соглашение о намерениях реализации инвестпроекта по переработке диатомита в Инзе Ульяновской области в четверг подписали губернатор региона Алексей Русских и гендиректор ООО «Инзенский диатомит» Марат Габбазов, сообщила пресс-служба губернатора.

Как сообщается, новое предприятие будет заниматься добычей и переработкой диатомита, изготовлением из него фильтровального порошка, востребованного в сфере пищевой промышленности. Диатомит — кремнистые отложения, осадочная горная порода, состоящая более чем на 50 % из панцирей диатомей — древних водорослей мелового периода. Продукция из диатомита широко применяется в качестве фильтровальных порошков, универсальных сорбентов, жаропрочной теплоизоляции, инстектицидов, улучшителей почвы, стройматериалов и т.д.

Инзенское месторождение диатомита является одним из крупнейших в мире и составляет около 20% всех мировых разведанных запасов породы.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Инзенский диатомит» создано 31 августа 2022 года, владельцы — Николай Гордюшин (Москва, 50%), Марина Киреева (30%), Марат Габбазов (Москва, 10%) и Антон Павлов (Москва, 10%). При этом Марат Габбазов является гендиректором ООО «ТПО Прайд» (Москва), а также гендиректором и совладельцем (50%) созданного в ноябре 2020 года ООО «Диамея» (Инза, добыча диатомита), где вторым совладельцем является Марина Киреева (30%).

Компания уже имеет лицензию на добычу диатомита на участке 85 га. Срок окупаемости проекта при средней зарплате работников около 40 тыс. руб. — 8 лет. Объем инвестиций в проект составит 200 млн руб., будет создано 40 рабочих мест. Ввод предприятия в эксплуатацию планируется в первом квартале 2025 года. На первом этапе мощность предприятия составит 20 тыс. тонн продукции в год. По словам Марата Габбазова, «Инзенский диатомит» намерен занять освободившуюся нишу и заместить на российском рынке американский фильтровальный порошок. Компания намерена построить отдельный корпус на территории опережающего развития (ТОР) «Инза» и стать ее резидентом (заявка на статус резидента еще не подавалась). Статус резидента ТОР позволит компании иметь льготы: освобождение на 10 лет от налогов на имущество, транспортного и земельного, освобождение на пять лет от налога на прибыль (и 10% в последующие пять лет), пониженные тарифы по страховым взносам и региональные льготы по арендной плате на земельные участки.

В настоящее время добычей и переработкой диатомита в Инзе занимается группа компаний «Диамикс», поставляющая продукцию (для сельского хозяйства, медицины, пищевой промышленности, металлургии и т.д.) в 19 стран мира, в основном — страны Западной Европы. В ГК «Диамикс» работает более 300 сотрудников. Помимо добывающего и производственного секторов, «Диамикс» имеет научно-технологический центр. В «Диамиксе» «Ъ» сказали, что на них работа «Инзенского диатомита» «никак не повлияет». Марат Габбазов отмечает, что у его предприятия «своя ниша», его пути никак не пересекаются с «Диамиксом» и фактически «здесь не будет конкуренции».

Сергей Титов, Ульяновск