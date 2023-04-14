Экстренный службы Ставрополя работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

В столице Ставрополья в связи с неблагоприятной погодой аварийные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации города.

Порывы ветра достигают 24 м/с. Плохая погода сохраняется с прошлых суток. Мэрия Ставрополя обратилась к горожанам с просьбой соблюдать правила безопасности, не выходить из дома без необходимости. Автомобилистам также рекомендовали убрать машины из зоны риска.

«Если есть возможность, лучше отказаться сегодня от поездок за пределы города, по краю зафиксированы пылевые бури и сильный боковой ветер»,— цитирует пресс-служба предупреждение главы администрации Ставрополя Ивана Ульянченко.

По информации Госавтоинспекции региона, сильная пылевая буря наблюдается в Александровском округе Ставрополья.

Анастасия Назарова