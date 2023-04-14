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СвЖД переименовала 29 остановочных пунктов на уральских путях

Свердловская железная дорога (СвЖД) переименовала 29 остановочных пунктов (ОП), ранее обозначавшихся порядковым номером километра, на котором они расположены. Как сообщила пресс-служба СвЖД, остановки находятся на территории Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа—Югры и Пермского края.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По большей части, новые названия совпадают с расположенными поблизости населенными пунктами, дачными поселками и водоемами. Так, о.п. 1928 км (Сухой Лог) теперь носит имя Калиновская слобода по историческому названию одноименной слободы на реке Пышма.

В честь рек названы о.п. Бурсяк (ранее о.п. 54 км) и о.п. Ваневка (о.п. 83 км) в Пермском крае. В Тюменской области: о.п. Большой Каймак (о.п. 284 км), о.п. Шестаковка (о.п.151 км) и разъезд Карагайка (ранее разъезд 338 км). Кроме того, о.п. 724 км стал называться о.п. Озеро Клюквенное, о.п. 2529 км – о.п. Озеро Оленьково.

Свердловская магистраль реализует проект по переименованию «безымянных» железнодорожных объектов с 2020 года. В выборе новых названий принимают участие жители Свердловской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО, Пермского края. В декабре 2022 года СвЖД завершила процедуру переименования еще 19 ОП на территории Свердловской области и Пермского края.

Диана Сунагатуллина

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