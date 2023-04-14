Прокурор Железнодорожного района Ростова заключен под стражу

Прокурор Железнодорожного района Ростова-на-Дону Александр Алексеев заключен под стражу до 13 июня по подозрению в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает 1rnd. В пресс-службе Ленинского районного суда «Ъ-Юг» данный факт подтвердили.

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«Позже появится официальная информация на сайте суда»,— дополнил собеседник.

По данным 1rnd, прокурор был задержан в четверг 13 апреля при получении крупной взятки в размере 1,3 млн. руб. за неприменение меры пресечения одному из подследственных. В дальнейшем, дело якобы должно было вообще быть закрыто. По информации источника 1rnd, в задержании Александра Алексеева участвовали сотрудники ФСБ. В управлении ФСБ ситуацию пока не прокомментировали.

По данным объединенной пресс-службы судов Ростовской области, размер взятки составил 870 тыс. руб. Также задержаны двое граждан, передавших деньги прокурору. Они являются подозреваемыми в посредничестве при даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

«Рассмотрено постановление об отстранении от должности в отношении Алексеева А.И., последний отстранен от должности прокурора Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону»,— сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Анастасия Назарова