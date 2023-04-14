В Сочи появится единая платформа сервисов для отдыхающих

Муниципальный проект «Сочи — курорт мечты» разработан в городе для продвижения комплексного турпродукта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В проект включат производителей и поставщиков продуктов питания, оборудования, мебели, а также транспортных и коммунальных услуг, научно-исследовательские институты и образовательные учреждения.

Флагманским проектом предусмотрена разработка единой платформы сервисов для отдыхающих. Это сделает планирование отдыха более удобным, а также облегчит получение обратной связи о качестве сервиса.

Организационные решения направлены на то, чтобы отдых в Сочи вне зависимости от сезона, места размещения или программы оставил у гостей положительные эмоции, отметила первый заместитель главы города Сочи Светлана Калинина.

«Это будет способствовать повышению экономических показателей по всем направлениям отрасли. В целом флагманские проекты предусматривают создание условий для появления новых предприятий и реализации инвестиционных предложений»,— сказала она.

Стратегию социально-экономического развития города-курорта Сочи до 2035 года планируется утвердить до сентября. Новый Генплан Сочи планируется принять в сентябре.

Тат Гаспарян

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