Голубику и саженцы голубики стали производить в Горячем Ключе

13 апреля Клуб КубА и ИД «Ъ-Кубань» провели очередной «бизнес-завтрак в четверг». Создатель одного из крупнейших в России тепличных ягодных питомников голубики, управляющий партнер комплекса «Старый замок» в Горячем Ключе Сергей Попенко рассказал резидентам о своей бизнес-карьере (работа в «Модусе», «Интуристе», ТРК СБС) и о том, почему он стал кубанским фермером.

Создатель одного из крупнейших в России тепличных ягодных питомников голубики и гость бизнес-завтрака КубА Клуба и ИД «Коммерсантъ Кубань» Сергей Попенко

Фото: из личного архива господина Попенко

Предприниматель рассказал о том, чем он занят сейчас и как создавал самую большую плантацию голубики в России в закрытом грунте. Как он переехал со всей своей командой на ПМЖ в Горячий Ключ. О том, как работает единственный действенный рекламный канал в сельском хозяйстве. И что самое ценное в голубике.

По словам спикера, он и представить не мог, что судьба приведет его в сельское хозяйство. Что он будет в промышленных масштабах выращивать саженцы и ягоды голубики в Горячем Ключе, работая на рынке, на котором практически отсутствует конкуренция.

«Я много путешествовал по миру и однажды попробовал голубику. Меня поразила цена, но вкус не запомнился. Когда ягода появилась в России, стал читать и анализировать рынок»,— рассказывает г-н Попенко.

Основатели КубА Клуба Алексей Пшеничный (справа) и Александр Полиди с гостем бизнес-завтрака Сергеем Попенко

Фото: Алексей Пшеничный

Изучать же сорта голубики и технологию выращивания Сергей отправился в Беларусь. Он полностью погрузился в процесс, работая в поле в одном из хозяйств.

«Я понимал, что рынок в России будет развиваться очень активно в первую очередь в открытом грунте. И сделал ставку на закрытый грунт в теплицах. Так я получил окно дефицита между ягодой из Чили и Перу и Грузией. Посадив первые десять тысяч кустов, мы проверили технологию.

В закрытом и открытом грунте Сергей Попенко пробовал выращивать 14 сортов голубики. В течение нескольких сложных лет он и его команда наблюдали за тем, как себя ведут саженцы, после чего фермер выбрал один-единственный сорт, выбрал способ выращивания (мешки по 50 л), понял, как правильно поливать и опылять ягоду. Маточные саженцы для хозяйства теперь ему поставляют из Польши.

Сегодня в хозяйстве предпринимателя 45 тыс. растений и он реализует ягоды по всей России.

Голубика оказалась вкусной, но сложной к выращиванию.

Гости и резиденты КубА Клуба на прошедшем 13 апреля бизнес-завтраке

Фото: Алексей Пшеничный

«Сейчас у нас появилось другое направление — адаптированные к нашему климату высококачественные саженцы голубики, которые мы производим и реализуем. Если собрать всю нашу накопленную информацию, можно написать не одну диссертацию. Сегодня мы можем себе позволить продавать саженцы не только в розницу, но и оптом. Это отличная инвестиция в будущее, ведь один куст живет 70 лет»,— говорит Сергей Попенко.

Сбор ягод в хозяйстве предпринимателя производится только вручную, иначе голубика теряет природную защиту, самое ценное — пробиотик, который находится на кожуре ягоды в виде сизого налета. Первый урожай, по словам спикера, достается детям сотрудников хозяйства в качестве бонуса.

«Этот бизнес очень интересен мне: каждый раз в нем находишь что-то новое, пытаешься его пересобрать так, как тебе нужно, и так, как ты считаешь правильным. В бизнесе с голубикой ошибки нужно еще увидеть, не забыть, описать и не повторить в следующем году. Это цикл».

Резиденты КубА Клуба задали огромное количество вопросов и поинтересовались о планах фермера на будущее. «Я хочу строить планы за пределы жизни — это очень интересная штука. Ты сегодня можешь посадить куст, ягоды которого будут продавать еще 70 лет»,— ответил Сергей Попенко.

Читайте нас в Telegram

kommersant.ru